Погранслужба Литвы: ночью на границе серьезных инцидентов не зафиксировано

"Ночь прошла достаточно спокойно, полуночи у нас было немного происшествий у госграницы с Беларусью - 35 мигрантов пытались незаконно попасть в Литву, но их не пропустили. Продолжалось наблюдение с воздуха, а также с позиций, где дислоцированы наши силы", - сообщил глава СОГГЛ.

Он добавил, что на границе пограничники зафиксировали две группы мигрантов, всего приблизительно 30-40 человек.

"Также у нас есть данные, что по крайней мере одна из этих групп окружена белорусскими пограничниками", - заявил он.

Не впустили больше 20 мигрантов

За минувшие сутки литовские пограничники не пустили в Литву из Беларуси 22 нелегальных мигранта, пытавшихся попасть в страну в неразрешенном месте.

По данным СОГГЛ, в среду никто не был впущен в Литву по гуманитарным причинам. За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие.

Во вторник литовские пограничники не впустили в Литву 281 мигранта с территории Беларуси, в понедельник - 73, в воскресенье - 97, в субботу - 98, в пятницу - 126, в четверг - 58.

В среду около полудня на территории Беларуси у Лаздияйского района были слышны отдельные выстрели из автоматов.

По данным СОГГЛ, за минувшие сутки пограничники фиксировали так называемые активные группы мигрантов, которые приближались к границе, но затем ушли. В них был в несколько раз больше людей, чем в среду.

С понедельника у польской границы собрались несколько тысяч нелегальных мигрантов, они разбили лагерь и пытаются штурмовать границу. Похожих действий на границе с Беларусью ожидают и в Литве, из-за чего в среду в приграничной зоне Литвы было введено чрезвычайное положение.

В этом году нелегально перешли границу Литвы с Беларусью свыше 4,2 тыс. мигрантов.

Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации потока мигрантов и называют это гибридной агрессией.

С понедельника у польской границы со стороны Беларуси собралось несколько тысяч нелегальных мигрантов, которые там разбили лагерь и пытаются штурмовать границу. Похожего сценария ожидают и на границе Литвы с Беларусью, из-за чего в среду на литовской границе с Беларусью введено чрезвычайное положение.

Р. Любаевас в среду заявил, что пограничники наблюдают движение нелегальных мигрантов к литовской границе, возможно, их подвозят на грузовых машинах.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в среду заявил, что, вероятно, на границе Литвы с Беларусью сосредоточено около 1 тыс. нелегальных мигрантов, он не исключил, что их могут начать вытеснять в Литву.

В этом году нелегально перешли границу Литвы с Беларусью свыше 4,2 тыс. мигрантов, более 6 тыс. не были впущены в страну.

Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации потока мигрантов и называют это гибридной агрессией.