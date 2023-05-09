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В понедельник, как и за предыдущие сутки, сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) не фиксировали мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь государственную границу.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės, Gintaro Žagunio užkarda
Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės, Gintaro Žagunio užkarda
© DELFI / Julius Kalinskas

В Латвии за прошлые сутки зафиксированы 23 попытки незаконно пересечь границу с Беларусью, польские пограничники в воскресенье предотвратили проникновение 95 мигрантов.

За 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу, в этом году – 950.

Всего с начала миграционного кризиса, вызванного Беларусью, литовские пограничники предотвратили незаконное проникновение более 20,2 тыс. мигрантов.

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