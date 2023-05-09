В Латвии за прошлые сутки зафиксированы 23 попытки незаконно пересечь границу с Беларусью, польские пограничники в воскресенье предотвратили проникновение 95 мигрантов.
За 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу, в этом году – 950.
Всего с начала миграционного кризиса, вызванного Беларусью, литовские пограничники предотвратили незаконное проникновение более 20,2 тыс. мигрантов.
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