Погранслужба Литвы: на юго-восточной окраине границы фиксируется концентрация белорусских сил

Возвращенные мигранты шли группами от нескольких до нескольких десятков человек.
Патрульные СОГГ применяли и аудиообращения на разных языках, в которых сообщалось, что в неположенных местах границу Литвы переходить запрещается.
На некоторых участках, в основном на юго-востоке, визуально фиксируется рост численности белорусских пограничников.
СОГГ в целях разведки и превенции поднимала в воздух вертолет.
Никаких инцидентов не было. На границе дежурят усиленные наряды СОГГ и других служб.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Работодатели в Литве уже отстранили десятки работников: некоторые не согласны даже тестироваться (41)
В социальных сетях можно найти немало историй...
Правительство Литвы отложило принятие решения об ограничениях для людей без "паспорта возможностей" (6)
Правительство Литвы отложило принятие решения об...
Представители перевозчиков пассажиров о проверке "паспорта возможностей": мы не театр
Правительство Литвы намерено ограничить возможности...
В Литве протестуют курьеры Wolt: нам нужны переговоры, а не дискуссия (1)
В понедельник у офиса компании Wolt в Вильнюсе проходил...
Спикер Сейма Литвы призывает мировую общественность следить за событиями в Беларуси (7)
Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен призывает...