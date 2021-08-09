aA
За минувшие сутки, с полуночи в воскресенье до полуночи в понедельник, литовские пограничники вернули в Беларусь 150 человек, которые пытались нелегально перейти границу в неположенных местах. В Литву третьи сутки подряд не пустили ни одного нелегала, сообщает Служба охраны госграницы.
Погранслужба Литвы: на юго-восточной окраине границы фиксируется концентрация белорусских сил
© DELFI / Andrius Ufartas

Возвращенные мигранты шли группами от нескольких до нескольких десятков человек.

Патрульные СОГГ применяли и аудиообращения на разных языках, в которых сообщалось, что в неположенных местах границу Литвы переходить запрещается.

Статьи по теме:
За сутки в Литву не пустили ни одного мигранта: на белорусской стороне были слышны выстрелы  (47)
Литва и Польша призвали ЕС расширить санкции в отношении Беларуси  (25)

На некоторых участках, в основном на юго-востоке, визуально фиксируется рост численности белорусских пограничников.

СОГГ в целях разведки и превенции поднимала в воздух вертолет.

Никаких инцидентов не было. На границе дежурят усиленные наряды СОГГ и других служб.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Марюс Лауринавичюс: это не белорусская, а российская гибридная война против Литвы "То, что сделал Лукашенко, открывает путь даже к военным столкновениям" (232)

Рукотворный кризис с мигрантами на...

В Литве выбрали новое место для размещения нелегалов: планируют установить 100 домиков (24)

В Рукле (Йонавский район), около Центра приема беженцев,...

Гинтаутас Мажейкис: нужно отделить большую проблему - геополитическую - от того, что связано с правами человека (52)

О вариантах решения проблем в связи с наплывом в Литву...

TOP новостей

Работодатели в Литве уже отстранили десятки работников: некоторые не согласны даже тестироваться (41)

В социальных сетях можно найти немало историй...

Правительство Литвы отложило принятие решения об ограничениях для людей без "паспорта возможностей" (6)

Правительство Литвы отложило принятие решения об...

Представители перевозчиков пассажиров о проверке "паспорта возможностей": мы не театр

Правительство Литвы намерено ограничить возможности...

В Литве протестуют курьеры Wolt: нам нужны переговоры, а не дискуссия (1)

В понедельник у офиса компании Wolt в Вильнюсе проходил...

Спикер Сейма Литвы призывает мировую общественность следить за событиями в Беларуси (7)

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен призывает...