Погранслужба Литвы: на юго-восточной окраине границы фиксируется концентрация белорусских сил

Возвращенные мигранты шли группами от нескольких до нескольких десятков человек.

Патрульные СОГГ применяли и аудиообращения на разных языках, в которых сообщалось, что в неположенных местах границу Литвы переходить запрещается.

На некоторых участках, в основном на юго-востоке, визуально фиксируется рост численности белорусских пограничников.

СОГГ в целях разведки и превенции поднимала в воздух вертолет.

Никаких инцидентов не было. На границе дежурят усиленные наряды СОГГ и других служб.