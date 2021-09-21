Погранслужба Литвы: на границе с Беларусью развернули около 20 мигрантов

Служба отмечает, что, по сравнению с воскресеньем, их число сократилось, тогда не впустили почти 50 мигрантов.
За минувшие сутки мигранты приближались к литовской границе у Шальчининкского, Вильнюсского и Игналинского районов.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака.
Должностные лица Литвы называют выросшие потоки нелегальной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.
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