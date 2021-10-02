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За минувшие сутки литовские пограничники не пропустили в Литву из Беларуси 84 нелегальных мигрантoв, пытавшихся попасть в страну в неразрешенном месте, сообщила в субботу Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
Šalčininkų pasienio užkarda
Šalčininkų pasienio užkarda
© Vytenis Miškinis

В четверг таких мигрантов было 93, среду - 54, во вторник – 63, в понедельник – 17.

СОГГЛ также информировала, что число развернутых за последние два месяца мигрантов уже перевалило за 3000 – за период со 2 августа в общей сложности в страну не было пропущено 4044 мигранта.

В пятницу мигранты шли из Беларуси в направлении Игналинского, Шальчининкского, Варенского и Лаздийского районов.

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За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

Днем в Лаздийском районе у границы с Беларусью были слышны отдельные выстрелы. Еще несколько выстрелов около полуночи раздались на территории Беларуси около Швенченского района.

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