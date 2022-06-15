В ночь на среду, около полуночи, пограничники Кенской заставы с помощью системы видеонаблюдения следили за медведем, который пришел в нашу страну из Беларуси. Медведь перешел границу и вдоль железнодорожного полотна пошел в глубь Литвы.
В этом месте на границе с Беларусью стоит забор (его протяженность в обе стороны от КПП 6 км).
Далеко в Литву медведь не ушел. Как раз в это время вдоль границы недалеко от места, где была "нарушена" граница, проезжал патрульный экипаж пограничников. Вероятно, медведь испугался автомобиля.
Медведь провел в Литве с минуту и вскоре вернулся в Беларусь.
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