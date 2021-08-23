Пограничники за минувшие сутки развернули несколько мигрантов, одного пустили в Литву

Нелегальные мигранты пытались пересечь госграницу Литвы в запрещенных местах в Вильнюсском и Игналинском районах.
В воскресенье было несколько случаев, когда в страну повторно пытались попасть те же самые лица.
Литовские пограничники не использовали оружие, спецсредста, физическое принуждение. Инциденты не зафиксированы.
В последние месяцы выросла нелегальная миграция в Литву из Беларуси, в общей сложности на границе в этом году уже задержано более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов, преимущественно из стран Ближнего Востока и Африки. У большинства из них нет документов.
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