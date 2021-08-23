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За минувшие сутки литовские пограничники вернули в Беларусь несколько лиц, которые пытались незаконно пересечь границу, одного пустили в Литву по гуманитарным причинам, сообщили в понедельник Служба охраны госграницы (СОГГ) и Департамент статистики.
Пограничники за минувшие сутки развернули несколько мигрантов, одного пустили в Литву
© DELFI / Rinatas Chairulinas

Нелегальные мигранты пытались пересечь госграницу Литвы в запрещенных местах в Вильнюсском и Игналинском районах.

В воскресенье было несколько случаев, когда в страну повторно пытались попасть те же самые лица.

Литовские пограничники не использовали оружие, спецсредста, физическое принуждение. Инциденты не зафиксированы.

В последние месяцы выросла нелегальная миграция в Литву из Беларуси, в общей сложности на границе в этом году уже задержано более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов, преимущественно из стран Ближнего Востока и Африки. У большинства из них нет документов.

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