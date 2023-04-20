19 апреля вечером пограничники остановили для проверки зарегистрированный в Польше маршрутный автобус Вильнюс-Берлин.
Во время проверки документов подозрения вызвал паспорт одной гражданки Шри-Ланки. Выяснилось, что 33-летняя женщина пыталась воспользоваться паспортом своей соотечественницы. (Возраст у женщин похожий, но лица у них совершенно разные.)
Подозреваемая нелегально попала в Литву и попросила убежища. Она жила в Центре регистрации беженцев в Пабраде. Она могла покидать центр и 24 часа не возвращаться туда. Однако ей запрещалось покидать территорию Литвы. Выяснилось, что мигрантка как раз это и намеревалась сделать.
Подозрения у полиции вызвал и ехавший с ней 54-летний гражданин Шри-Ланки, у которого был вид на жительство в Германии.
Подозревают, что это он дал женщине чужой паспорт.
Пограничники задержали обоих подозреваемых. Начато расследование по факту похищения документа и незаконного использования чужого документа.
Задержанным грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 6 лет.
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