aA
Калварийские пограничники задержали гражданку Шри-Ланки, которая пыталась уехать из Литвы на маршрутном автобусе и ее соотечественника, который дал ей чужой паспорт. Выяснилось, что женщина попросила убежища в Литве, но, не дожидаясь решения, хотела уехать в западную Европу.
Lietuva prieglobsčio prašančių neteisėtų migrantų planuose– tiktai tranzitinė valstybė
Lietuva prieglobsčio prašančių neteisėtų migrantų planuose– tiktai tranzitinė valstybė

19 апреля вечером пограничники остановили для проверки зарегистрированный в Польше маршрутный автобус Вильнюс-Берлин.

Во время проверки документов подозрения вызвал паспорт одной гражданки Шри-Ланки. Выяснилось, что 33-летняя женщина пыталась воспользоваться паспортом своей соотечественницы. (Возраст у женщин похожий, но лица у них совершенно разные.)

Статьи по теме:
Погранслужба Литвы: за сутки на границе с Беларусью развернули 10 нелегальных мигрантов
Глава Инспекции по языку об обязанности украинцев выучить литовский: мы должны сделать их нашими

Подозреваемая нелегально попала в Литву и попросила убежища. Она жила в Центре регистрации беженцев в Пабраде. Она могла покидать центр и 24 часа не возвращаться туда. Однако ей запрещалось покидать территорию Литвы. Выяснилось, что мигрантка как раз это и намеревалась сделать.

Подозрения у полиции вызвал и ехавший с ней 54-летний гражданин Шри-Ланки, у которого был вид на жительство в Германии.

Подозревают, что это он дал женщине чужой паспорт.

Пограничники задержали обоих подозреваемых. Начато расследование по факту похищения документа и незаконного использования чужого документа.

Задержанным грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 6 лет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

На границе с Беларусью развернули 55 нелегальных мигрантов

За прошлые сутки сотрудники Службы охраны...

Депортация мигранта стала настоящей драмой: звал на помощь, но все равно был посажен в самолет

В ночь на четверг в Нигерию депортировали четверых...

TOP новостей

Мошенники придумывают новые способы обмана жителей

В Литве растут масштабы мошенничества. По данным...

Сейм отклонил вето президента на закон о национальных санкциях против граждан России и Беларуси

Сейм Литвы проголосовал против президентского вето на...

В Литве с 1 мая меняются правила дорожного движения: что нового?

Министерство транспорта Литвы сообщает, что 1 мая...

Генкомиссар рассказал о предполагаемом виновнике ДТП в Каунасском районе: факты из биографии шокируют

Генкомиссар полиции Ренатас Пожела рассказал, что...

После трагического ДТП суровые предложения: в их числе и лишение свободы

Министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что в...