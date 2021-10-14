На первом видео видно, как три человека идут на белорусской стороне в нескольких сотнях метрах от границы с Литвой.
На втором видео мигранты идут по дороге в 20 м от границы с Литвой. Увидев вертолет, они поняли, что были замечены, поэтому постояли, полежали на земле, а потом ушли на территорию Беларуси.
В этих случаях мигранты не пытались попасть в Литву, но подобные группы мигрантов время от времени возвращаются к границе Литвы.
Представитель СОГГ Гедрюс Мишутис сказал, что это типичная картина на границе с Беларусью.
"Это люди, цель которых, вне всякого сомнения - пересечение границы и попытка попасть через Литву в Западную Европу", - сказал он.
Нельзя исключать, что этих людей литовские пограничники вернули в Беларусь, а сейчас они ходят у границы в ожидании еще одного шанса.
"Бывают люди, которые пытаются несколько раз пересечь границу. Бывают те, кто пытается пройти в Польшу, их туда не впускают", - сказал представитель СОГГ.
По его словам, этих людей не считают застрявшими между границей Литвы и Беларуси.
"Таких "застрявших" групп нет уже около месяца, а может и больше. В последний раз у границы сидели 9 человек почти неделю. Ни туда, ни сюда. После этого подобных групп не было", - заметил Мишутис.
Сколько мигрантов держится у границы, представитель СОГГ не мог сказать, поскольку некоторые прячутся в лесах, заметить их непросто.
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