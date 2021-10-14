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В южной части Литвы вертолет СОГГ Eurocopter, возможно, зафиксировал на белорусской стороне мигрантов. Представитель СОГГ сказал Delfi, что неясно, сколько таких групп будет на границе с Литвой.

На первом видео видно, как три человека идут на белорусской стороне в нескольких сотнях метрах от границы с Литвой.

На втором видео мигранты идут по дороге в 20 м от границы с Литвой. Увидев вертолет, они поняли, что были замечены, поэтому постояли, полежали на земле, а потом ушли на территорию Беларуси.

В этих случаях мигранты не пытались попасть в Литву, но подобные группы мигрантов время от времени возвращаются к границе Литвы.

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Представитель СОГГ Гедрюс Мишутис сказал, что это типичная картина на границе с Беларусью.

"Это люди, цель которых, вне всякого сомнения - пересечение границы и попытка попасть через Литву в Западную Европу", - сказал он.

Нельзя исключать, что этих людей литовские пограничники вернули в Беларусь, а сейчас они ходят у границы в ожидании еще одного шанса.

"Бывают люди, которые пытаются несколько раз пересечь границу. Бывают те, кто пытается пройти в Польшу, их туда не впускают", - сказал представитель СОГГ.

По его словам, этих людей не считают застрявшими между границей Литвы и Беларуси.

"Таких "застрявших" групп нет уже около месяца, а может и больше. В последний раз у границы сидели 9 человек почти неделю. Ни туда, ни сюда. После этого подобных групп не было", - заметил Мишутис.

Сколько мигрантов держится у границы, представитель СОГГ не мог сказать, поскольку некоторые прячутся в лесах, заметить их непросто.

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