Представители СОГГ сообщают, что в воскресенье в Вильнюсском районе со стороны Беларуси к физическому барьеру на границе подбежали двое неизвестных в масках. Нет сомнений в том, что это белорусские служащие или их подопечные.

Кроме того, белорусские службы привозят к границе с Литвой нелегалов и координируют незаконное пересечение границы.

Итак, подбежавшие в масках стали разрезать колючую проволоку и защитный барьер.

В это время нелегалы стояли в сторонке, а мужчины в масках, "трудились" над устранением препятствия.



Пограничники зафиксировали эти действия и передали информацию патрульным. Патрульные прибыли на место меньше чем через минуту. Напуганные злопыхатели бросились бежать, один из них запутался в колючей проволоке. Вместе с ними в глубь страны ушли 5 нелегалов.

На видео также попали "патрулирующие" белорусские пограничники с ножницами для резки металла (эти ножницы используют для повреждения заграждения).

Несмотря на усилия белорусских пограничников, литовской стороне удается пресечь попадание на территорию нашей страны тысяч нелегалов. В последнее время у границы Литвы фиксируется рост нелегальных мигрантов. Чаще всего нелегалы - молодые, физически крепкие мужчины. Для них Литва - промежуточная остановка на пути в страны Западной Европы, особенно Германию.

С 3 августа 2021 г. литовские пограничники развернули и не впустили со стороны Беларуси 14 638 нелегалов.