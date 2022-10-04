Пограничники: одобряющих войну граждан России в Литву не впускают

"Пограничники имеют право задавать любые вопросы - и о войне, и о цели визита, и о цели пребывания в зоне шенгена. Не каждому задают вопросы, смотрят по ситуации", – сказал Мишутис.
Кроме того, он обратил внимание на то, что после того как вступило в силу ограничение на въезд россиян, в Литву приезжает немного людей, не входящих в число исключений. Поэтому вопрос об отношении к войне задают только тем, кто попадает в число людей, проходящих тщательную проверку.
"Если пограничник, проверив документы, видит, что человек не попадает в группу исключений, его проверяют дополнительно, проводят беседу. В таком случае ему могут задавать разные вопросы, с учетом того, какую угрозу он может предоставлять для безопасности и т.д.", – указал Мишутис.
Он сказал, что нет статистики по тому, скольких россиян не впустили из-за того, что они одобряют действия своего президента.
"... но такие случаи были", – комментировал Мишутис.
Всего с 19 сентября в Литву не впустили 315 россиян, а впустили 20 483.
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