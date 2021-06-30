Во вторник утром в Шальчининкском районе были задержаны 13 лиц без документов, которые незаконно пересекли границу Литвы с Беларусью. Один из иностранцев представился гражданином Турции, оставшиеся – гражданами Ирака. Мигранты попросили убежища в Литве.

В среду утром в Варенском районе сотрудники СОГГЛ задержали 10 мигрантов, которые только что перешли границу. Их гражданство устанавливается.

Еще 13 нелегальных мигрантов в среду утром были задержаны в Лаздияйском районе. По предварительным данным, это граждане Таджикистана и России (чеченцы).

В целом в этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 636 нелегальных мигрантов. Это число почти в восемь раз больше, чем за весь 2020 год. В прошлом году был задержан 81 такой иностранец.

В 2019 году пограничники задержали 46 незаконных мигрантов, в 2018 году – 104.

Большинство из задержанных в этом году – граждане Ирака, также немалая часть – граждане Ирана, Сирии и Беларуси.

В связи с ростом количества подобных случаев СОГГЛ усилила охрану границы с Беларусью, на помощь пограничникам прибыли представители прочих литовских служб, а вскоре на этом участке границы начнут работать и сотрудники Европейского агентства охраны границ и береговой линии Frontex.