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Литовские пограничники задержали у границы с Беларусью еще три группы нелегальных мигрантов, в целом 36 иностранцев, сообщила в среду Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
Pasienyje su Baltarusija sulaikytų neteisėtų migrantų skaičius perkopė pusę tūkstančio
Pasienyje su Baltarusija sulaikytų neteisėtų migrantų skaičius perkopė pusę tūkstančio

Во вторник утром в Шальчининкском районе были задержаны 13 лиц без документов, которые незаконно пересекли границу Литвы с Беларусью. Один из иностранцев представился гражданином Турции, оставшиеся – гражданами Ирака. Мигранты попросили убежища в Литве.

В среду утром в Варенском районе сотрудники СОГГЛ задержали 10 мигрантов, которые только что перешли границу. Их гражданство устанавливается.

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Еще 13 нелегальных мигрантов в среду утром были задержаны в Лаздияйском районе. По предварительным данным, это граждане Таджикистана и России (чеченцы).

В целом в этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 636 нелегальных мигрантов. Это число почти в восемь раз больше, чем за весь 2020 год. В прошлом году был задержан 81 такой иностранец.

В 2019 году пограничники задержали 46 незаконных мигрантов, в 2018 году – 104.

Большинство из задержанных в этом году – граждане Ирака, также немалая часть – граждане Ирана, Сирии и Беларуси.

В связи с ростом количества подобных случаев СОГГЛ усилила охрану границы с Беларусью, на помощь пограничникам прибыли представители прочих литовских служб, а вскоре на этом участке границы начнут работать и сотрудники Европейского агентства охраны границ и береговой линии Frontex.

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