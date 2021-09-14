aA
Пограничная служба и армия Литвы не зафиксировали инцидентов, связанных с проводимыми Беларусью и Россией учениями "Запад-2021", особого движение на приграничных территориях не отмечалось.
Пограничники и ВС Литвы не зафиксировали связанных с учениями "Запад" инцидентов
© Baltarusijos gynybos ministerijos nuotr

"Исключительных тенденция, которые следует связывать с "Западом", пограничники не фиксировали. Инцидентов, которые следует связывать с учениями, тоже пока не было", – сказал BNS представитель Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.

В ответе для BNS Вооруженные силы (ВС) Литвы указывают, что "пока инцидентов в воздушном пространстве Литвы, а также ее территориальном море и в исключительной экономической зоне в Балтийском море зафиксировано не было".

Статьи по теме:
Лукашенко понаблюдал за учениями "Запад-2021" и порассуждал о гибридной агрессии  (126)
На учения "Запад" в Беларусь оправляются несколько наблюдателей из Литвы  (22)

ВС наблюдают за воздушным пространством Литвы и ее территориальным морем, а также за исключительной экономической зоной в Балтийском море.

Военнослужащие России и Беларуси в пятницу начали практические действия совместных военных учений "Запад-2021".

По данным оборонного ведомства России, активная фаза недельных учений будет проходить на девяти полигонах России и пяти полигонах Беларуси.

Западный военный округ указывает, что в общей сложности в учениях будет задействовано примерно 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц военной техники.

На территории Беларуси, как сообщают ведомства Минска, в учениях будет задействовано около 13 тыс. военнослужащих, примерно 2,5 тыс. их - из России.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Минск хочет закупить у России вооружения на миллиард долларов (27)

Беларусь планирует закупить у России вооружения на...

TOP новостей

Экономист Swedbank: "временный" рост цен может растянуться на 1-1,5 года (4)

Рост экономики во всем мире более интенсивный, чем...

Paskutiniai „Eika namai Pilaitėje“ kvartalo štrichai

Реформа налога на недвижимость в Литве: какое бремя ждет жителей разных районов столицы (21)

Минфин Литвы обсуждает разные варианты изменения...

Профессор: никто из министров не в восторге от "паспорта возможностей" (2)

13 сентября в Литве в силу вступили ограничения для...

Министр: средняя пенсия в Литве в следующем году могла бы увеличиться на 50 евро (30)

Министр социальной защиты и труда Литвы Моника...

Коронавирус не жалеет молодых: в числе скончавшихся и мужчина младше 30 лет (35)

Еще только середина сентября, а коронавирус в Литве...