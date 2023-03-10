Такой документ в пятницу в штаб-квартире Службы охраны государственной границы (СОГГ) в Вильнюсе подписями подтвердили директор ОУ "Blue/Yellow" Лаура Паукште и глава СОГГ генерал Рустам Любаев.
"С февраля прошлого года мы, чем можем, помогаем украинским пограничникам, борющимся с российскими оккупантами, - как выделением различной техники и вещей, так и передачей опыта наших сотрудников, - говорит Р. Любаев. – "Blue/Yellow" очень помогли нам в поддержке наших коллег в Украине. Имея такое соглашение с этой организацией, теперь мы вместе сможем работать еще эффективнее".
"Один из примеров успешного сотрудничества СОГГ и "Blue/Yellow" – партия различных инструментов и предметов, переданных украинским пограничникам в конце января, в том числе пять систем блокировки дронов "SkyWiper" (EDM4S) от литовского производителя "NT Service" вместе с аксессуарами", - сказала Л. Паукште.
Было согласовано, что СОГГ и "Blue/Yellow" будут оказывать необходимую поддержку украинским пограничникам, борющимся с вторжением России, включая обучение сотрудников, повышение их квалификации или совершенствование их способностей в области охраны границы. Это связано с общей деятельностью СОГГ, обеспечивающей поддержку структуры пограничной службы Украины, отмечается в сообщении.
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