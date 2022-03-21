Погоду обусловит антициклон: что ждет на этой неделе

Во вторник без перемен. Ночью будет сухо, температура составит 0-4 градуса мороза, на востоке до 5-6 градусов. У моря местами сохранится выше 0. Во вторник ожидается хорошая погода. Ночной туман быстро рассеется, будет ясно и сухо. Воздух прогреется до 11-16 градусов тепла. Немного прохладнее будет только у моря.

В среду атмосферное давление немного снизится. Ночью будет ясно, а днем пройдут облака неактивного фронта. Однако облаков будет немного, особых осадков не ожидается, будет достаточно солнечно. Ночью будет спокойно, а днем усилится ветер. Ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, а днем до 10-15, на западе 7-9 градусов тепла.

В четверг небо снова станет ясным, без осадков. И ночью и днем будет дуть ощутимый ветер западного направления. Ночью 0-4 градуса мороза, а днем 10-15, на западе 7-9 градусов тепла.

В пятницу ожидается переменная облачность, особых осадков не ожидается. Сохранится ветер. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, а днем 10-15 градусов тепла. Как и прежде, на западе будет прохладнее - 7-9 градусов тепла.

Согласно прогнозам, в выходные еще будет тепло, однако увеличится облачность и усилится западный ветер.