Погодные условия приведут к хаосу на дорогах

"Такая погода в понедельник ожидается в Вильнюсе. Некоторые модели метеопрогноза показывают, что снег в столице пойдет с 14 часов и будет идти до утра следующего дня.
На что важно обратить внимание?
С 14 до 19 ч., при температуре выше нуля снег будет мокрым и тяжелым. Условия вождения осложнит толстый слой мокрого снега.
С 18 ч. температура будет равномерно понижаться; в 20 ч. ожидается мороз. Прогнозируют гололед.
Водители, будьте внимательны!
Пешеходы – перед тем, как выйти на дорогу (даже на пешеходных переходах!) – убедитесь, что водители вас видят и адекватно реагируют на ваши действия. При плохой видимости и сложных условиях может быть непросто своевременно остановить автомобиль.
Работники компании готовы к работе в таких непростых условиях", – сказано на сайте Grindа.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор: есть основания предполагать, что новый штамм еще заразнее чем "дельта" (63)
Новый штамм коронавируса "омикрон" вызывает...
Готовится новый скачок цен в Литве: подорожает вода (53)
В Литве дорожают энергоресурсы, а в следующем году...
"Мы вдохновляемся Крымом и поем о любви": ансамбль "Эфсане" - о своей истории и особенностях крымского наследия литовских татар (1)
Крымскотатарский коллектив "Эфсане" создан всего...
Новая идея в Литве: рождественский поезд в столицу (13)
Города всего мира пытаются представить что-то новое и...
В Литве шесть муниципалитетов перешли в красную зону
В Литве уже 6 муниципалитетов вышли из черной...