Погодные условия приведут к хаосу на дорогах

"Такая погода в понедельник ожидается в Вильнюсе. Некоторые модели метеопрогноза показывают, что снег в столице пойдет с 14 часов и будет идти до утра следующего дня.

На что важно обратить внимание?

С 14 до 19 ч., при температуре выше нуля снег будет мокрым и тяжелым. Условия вождения осложнит толстый слой мокрого снега.

С 18 ч. температура будет равномерно понижаться; в 20 ч. ожидается мороз. Прогнозируют гололед.

Водители, будьте внимательны!

Пешеходы – перед тем, как выйти на дорогу (даже на пешеходных переходах!) – убедитесь, что водители вас видят и адекватно реагируют на ваши действия. При плохой видимости и сложных условиях может быть непросто своевременно остановить автомобиль.

Работники компании готовы к работе в таких непростых условиях", – сказано на сайте Grindа.