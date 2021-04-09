Погода: значительному потеплению в Литве помешает облачная погода

В ночь на субботу на северо-западе местами еще пройдут дожди. Ночью будет 1-5 градусов тепла. В субботу днем над страной пройдет холодный атмосферный фронт с небольшими осадками. Усилится ветер. Температура составит 6-11, на юге 12-13 градусов тепла.

В воскресенье ночью над Литвой пройдет зона осадков. Температура во многих районах снизится до 0-5 градусов тепла, на севере местами возможны заморозки. В воскресенье днем погода будет приятнее. Ветер будет сильный, но без неприятных порывов. Осадков будет немного, только местами и вероятнее всего - на северо-западе страны. В солнечное время воздух прогреется до 15-17, на юго-западе местами до 18, а у моря до 13-14 градусов тепла.

В понедельник днем вероятность небольших осадков сохранится на западе, на остальной части страны будет тепло и сухо. Ночью будет 3-8 градусов тепла, а днем 14-19 градусов, прохладнее будет у моря – всего 9-12 градусов.

Во вторник небо затянут густые облака, во многих районах пройдут дожди. Температура ночью снизится до 2-7 градусов. Днем северный ветер принесет прохладу: во многих районах будет всего 6-9, только на юго-востоке местами 13-15 градусов.