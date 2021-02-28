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В начале недели погода будет весенней, продолжит таять оставшийся снег, но во второй половине недели в страну проникнет холодная воздушная масса, которая может ненадолго вернуть зиму.
Погода: зима может вернуться
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

В понедельник, 1 марта, осадков не ожидается, ночью тучи рассеются, но когда после полуночи ветер стихнет, начнет формироваться туман, образуется гололедица. Температура ночью опустится до 1-4 градусов ниже нуля.

Днем солнце будет сменять облака в западных, северных районах, воздух там прогреется до 8-11 градусов, а в юго-восточных областях - около 5-6 градусов.

Весенняя погода сохранится до середины недели, а во ее половине уже могут наступить холода, может быть, даже ненадолго вернется зима, сказала синоптик.

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