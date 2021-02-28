Погода: зима может вернуться

В понедельник, 1 марта, осадков не ожидается, ночью тучи рассеются, но когда после полуночи ветер стихнет, начнет формироваться туман, образуется гололедица. Температура ночью опустится до 1-4 градусов ниже нуля.
Днем солнце будет сменять облака в западных, северных районах, воздух там прогреется до 8-11 градусов, а в юго-восточных областях - около 5-6 градусов.
Весенняя погода сохранится до середины недели, а во ее половине уже могут наступить холода, может быть, даже ненадолго вернется зима, сказала синоптик.
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