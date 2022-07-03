Погода: жара уйдет, но по-прежнему будет тепло

В западной части Литвы погоду определит усиливающийся антициклон, поэтому там будет малооблачно и без осадков.

Дожди возможны лишь местами на востоке. Жары не будет, но день будет теплым, ожидается 22-27 градуса тепла.

В понедельник ночью облачность будет небольшой, кратковременные осадки пройдут лишь на востоке. Местами возможны грозы. Ночью будет 13-18 градусов в тепла.

В понедельник днем ожидается переменная облачность. Меньше облаков будет на западе. На большей части Литвы пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Воздух в Литве прогреется до 23-28 градусов.