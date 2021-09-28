Попробуем посмотреть, будет ли верным такой прогноз в XXI веке, когда наблюдается глобальное потепление.
Берем настоящую зиму: 2010/11 гг., когда средняя температура была -5,7°C и 2019/20 г. когда на протяжении всей зимы не было минусовой температуры и не было снежного покрова, не было зимы вообще. 2019/20 г. зима была самой теплой с 1961 г. – средняя температура составила +2,6°C, а самая низкая температура за всю зиму была зафиксирована в Рокишкисе 5 февраля - -8,9°C.
29 сентября 2019 г. утром дул слабый юго-восточный ветер, предвестник теплой зимы. День был пасмурный, солнца было немного, что также не прогнозировало холодов.
29 сентября 2010 г. утром дул северный, северо-восточный ветер, и не зря: зима 2010/11 г. была холодной, самая низкая температура была -30,2°C (Варена, 25 января), а снег, выпавший в ноябре, пролежал до марта. Солнце 29 сентября весь день светило на взморье, полдня на севере, на остальной части Литвы солнца не было вообще. Однако разницы в температуре не было, холодно было повсюду.
Возможно, если проверить другие зимы, совпадений с народной мудростью было бы больше.
Попробуем прогнозировать, какой будет зима 2021/22 года.
Согласно прогнозам на 29 сентября 2021 года, в этот день будет облачно с прояснениями, вероятность осадков невелика. Ветер будет дуть юго-восточный, утром скорость ветра 5–10 м/с, днем 7–12 м/с. Ночью 4–9, местами 1–3 градуса, днем 11–15 градусов тепла.
Это значит, что снега зимой будет достаточно, но зима холодной не будет. Однако юго-восточный ветер зимой бывает холодным и часто означает сухую погоду. Так что решайте сами, какой может быть зима в этом году, а потом не забудьте сравнить прогноз с реальными показателями.
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