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В воскресенье днем рядом с Литвой усилится зона высокого давления. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами из-за туч будет выглядывать солнце. Без особых осадков. Будет дуть сильный ветер, но без порывов.
Погода: выглянет солнце, ненадолго наступит более сухой период
© DELFI / Andrius Ufartas

Тепло понемногу вытеснит прохладная погода, будет всего 9-14 градусов тепла. Прохладнее будет на северо-востоке, а теплее – на юго-западе страны.

В понедельник ночью ситуация почти не изменится. Погоду обусловит антициклон. Будет немало прояснений, особых осадков не ожидается. Местами прогнозируют туман.

Ночью будет всего 1–6, на косе 8 градусов тепла. Вернется вероятность заморозков. В воздухе местами, а на поверхности почвы во многих районах ожидаются заморозки 0–5 градусов мороза.

В понедельник днем будет по-осеннему приятно. Будет немало солнца, осадков не ожидается. Воздух прогреется до 9–14 градусов тепла. В другие дни вернется небольшой дождь, температура останется похожей.

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