Погода: выглянет солнце, ненадолго наступит более сухой период

Тепло понемногу вытеснит прохладная погода, будет всего 9-14 градусов тепла. Прохладнее будет на северо-востоке, а теплее – на юго-западе страны.

В понедельник ночью ситуация почти не изменится. Погоду обусловит антициклон. Будет немало прояснений, особых осадков не ожидается. Местами прогнозируют туман.

Ночью будет всего 1–6, на косе 8 градусов тепла. Вернется вероятность заморозков. В воздухе местами, а на поверхности почвы во многих районах ожидаются заморозки 0–5 градусов мороза.

В понедельник днем будет по-осеннему приятно. Будет немало солнца, осадков не ожидается. Воздух прогреется до 9–14 градусов тепла. В другие дни вернется небольшой дождь, температура останется похожей.