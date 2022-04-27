Облачность будет небольшой, только в некоторых районах соберутся облака. Возможны небольшие кратковременные дожди. Будет дуть холодный северный, северо-западный ветер. Он принесет прохладу. Несмотря на солнце, будет холодно - днем всего 9-12 градусов тепла. На юге Литвы местами 13, а на севере всего 8 градусов тепла.

В четверг атмосферное давление немного поднимется. Облаков будет немного, поэтому вероятность осадков будет невелика. Ночь будет холодной, под утро во многих районах ожидаются заморозки до 0-5 градусов. На Куршской косе будет 1-3 градуса тепла. Днем будет всего 8-13 градусов.

В пятницу ночью снова прогнозируют заморозки, а днем будет 9-14 градусов тепла. Местами прогнозируют небольшие осадки.