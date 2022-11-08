Погода: во вторник в Литве пройдут сильные дожди

Во многих районах дожди будут идти с утра. Больше всего осадков ожидается на севере и на западе страны. Будет дуть сильный юго-западный ветер. Днем будет 8–12, на юго-западе до 13 градусов тепла.
В среду ночью атмосферное давление повысится, дождевые облака уйдут. Небольшие дожди пройдут лишь местами, в основном на северо-востоке. Ветер успокоится. Температура опустится до 3–8, у моря до 9–10 градусов тепла.
В среду днем Литва останется в зоне более высокого давления. Будет облачно с прояснениями. Утром туман. Днем без осадков, однако вечером на западе пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 10–14 градусов тепла.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
У части литовского бизнеса возникают проблемы из-за ограничения наличного расчета
С начала ноября в Литве вступил в силу запрет на...
В Литве предложат лишать гражданства за поддержку представляющего угрозу государства
Во вторник Сейму будет предложено закрепить в Законе о...
В Литве еще одна вспышка африканской чумы свиней
Государственная продовольственно-ветеринарная служба...
Праздничные выходные дни в Литве: сокращать, увеличивать или оставить все, как есть?
На минувшей неделе жители Литвы смогли насладиться...