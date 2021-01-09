Погода в выходные: зима укрепит позиции, ожидаются морозы до -11 градусов

В субботу погоду в Литве будет определять западная часть циклона. Небо будет облачным почти повсюду, прояснения ожидаются только в северных частях страны. Во многих частях станы пройдет снег, в южной - чуть более интенсивно. Во многих местах гололедица будет прятаться под снегом - будем осторожны.
Ветер слабый, преимущественно северо-восточный, северный. Температура в стране достигнет 0-5 градусов мороза.
В воскресенье погоду будет определять область повышенного давления. Снега выпадет немного, будет скользко.
Ночью ветер полностью утихнет, температура упадет до 3-8 градусов мороза. Отрицательная температура в 0-5 градусов сохранится и днем.
В понедельник Литвы достигнет атлантический циклон. Он принесет больше осадков в северо-западную часть страны. Преимущественно снег, на побережье -> дождь с мокрым снегом. По мере усиления юго-западного ветра местами ожидается метель.
Ночью температура упадет до 2–7 градусов мороза, на побережье будет около 0 градусов.
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