aA
В субботу погоду в Литве все еще обусловит антициклон. Он немного уйдет на юго-запад, поэтому ясного неба не будет. Более высокая облачность ожидается на востоке страны. Осадков не ожидается. В страну придет более теплая масса воздуха, поэтому днем воздух прогреется до 3–8 градусов тепла.
Погода: в выходные в Литве будет без осадков
© DELFI / Andrius Ufartas

В ночь на воскресенье небо будет ясным. Местами возможен туман. Ветер успокоится. Ночью будет 2–7, местами 8–9 градусов мороза. Днем ситуация практически не изменится. Будет солнечно. Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 5–10 градусов тепла.

Перемен не будет и в понедельник, Литва останется в зоне действия антициклона. Будет малооблачно. Без осадков. Ночью будет 1–6, местами 7–8 градусов мороза, а днем ожидается 6–11 градусов тепла.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Seksologas – apie kokybiško sekso naudas ir 2 esminius vyro instinktus

Delfi Plius „Nepatogūs klausimai“

Nepatogūs klausimai. Svečiuose – Gelminė Glemžaitė

Delfi Plius The Economist

Blėstanti iliuzija dėl Putino: Trumpo partija ima atsikvošėti

Delfi Plius Paulius Jurkevičius

Kiek Italijos atkando Rusijos oligarchai? Pilių ir vilų geografija

Delfi Plius Minčių labirintas

XVIII a. Vilniuje gyveno garsus gamtininkas: susidomėjęs dėstė universitete, bet įžvelgė ir feodalizmo apraiškų

Delfi Plius Žinių radijas

Ko vertas Putino atominis šantažas?

Delfi Plius Jurga Jurkevičienė

Rusijos propagandos „apnuodyta“ Italija pagaliau atsimerkė: meilę Putinui ir rusiškai kultūrai pakeitė pasidygėjimas

Delfi Plius Giedrius Petkevičius/Sausuolis

Kuo kariauja ukrainiečiai ir jų priešai: kokie kare naudojami tankai, pėstininkų kovos mašinos ir užtvaros

Verslas Plius Eugenija Grižibauskienė

Šablono vardu pakrikštytas Mordašovas: turtingiausio Rusijos oligarcho imperijos istorija

Delfi Plius Viktorija Armonienė, Kitokie Žmonės

Putino „taikinys nr.1“: dar prieš karą Zelenskio gyvenimo istorija jau buvo verta knygos

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Ginekologė: kai kas įsivaizduoja, kad pasimylėti reiškia įkišti varpą į makštį, tačiau taip nėra

TOP новостей

Civiliai, savanoriškai prisijungę prie teritorinės gynybos pajėgų, treniruojasi Odesoje Ukrainiečiai toliau bėga nuo karo: Lvivas Ukrainiečiai toliau bėga iš karo siaubiamos gimtinės Sandėlio gaisras Kijevo regione (nuotr. Ukrainos greitosios pagalbos tarnyba) Traukinių stotis Lvive Charkivas

Война в Украине. продолжается обстрел городов, Киев предупреждают о готовящемся наступлении

Третью неделею на территории Украины продолжаются...

Война посеяла беспокойство в связи работниками в Литве: перевозчиков и строительные компании ждут вызовы

Действующие в Литве транспортные и строительные...

Mariupolis Karo nuniokotas Mariupolis Karo nuniokotas Mariupolis Karo nuniokotas Mariupolis

"Мариуполь – это форпост". Монолог жительницы города, который уже неделю в осаде

"Вы можете сказать, что-то вообще думают по поводу...

После введения санкций в Литве ищут российское и белорусское имущество

После того как Евросоюз ввел санкции в отношении...

Джо Байден: Путин проиграет

Президент США выступил с речью, после того как США, ЕС...