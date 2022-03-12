Погода: в выходные в Литве будет без осадков

В ночь на воскресенье небо будет ясным. Местами возможен туман. Ветер успокоится. Ночью будет 2–7, местами 8–9 градусов мороза. Днем ситуация практически не изменится. Будет солнечно. Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 5–10 градусов тепла.

Перемен не будет и в понедельник, Литва останется в зоне действия антициклона. Будет малооблачно. Без осадков. Ночью будет 1–6, местами 7–8 градусов мороза, а днем ожидается 6–11 градусов тепла.