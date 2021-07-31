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В субботу ожидается переменная облачность. Во второй половине дня в западных районах пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный, 8–13 м / с, во время грозы - 15–20 м / с. Максимальная температура - 24-29 градусов.
Погода в выходные: удастся отдохнуть от жары
© DELFI / Tomas Vinickas

1 августа во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный, 8–13 м / с, порывами до 16 м / с. Температура воздуха ночью 13–18, днем ​​22–27 градусов.

2 августа во многих районах ожидается дождь, местами ливень. Возможны грозы. Ветер переменный, днем - ​​западный 8–13 м / с, порывами до 15–18 м / с. Температура воздуха ночью - 13-18 градусов, днем -​​18-23 градуса.

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3 августа во многих места пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный, западный, 8–13 м / с, на взморье - до 16 м / с. Температура воздуха ночью опустится 10–15, днем ​​18–23 градуса.

В ночь на 4 августа и днем ​​во многих местах пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы. Ветер переменный, 4-9 м / с. Температура воздуха ночью - 9–14 градусов, днем - ​​18–23 градуса.

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