Погода в выходные: удастся отдохнуть от жары

1 августа во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный, 8–13 м / с, порывами до 16 м / с. Температура воздуха ночью 13–18, днем ​​22–27 градусов.

2 августа во многих районах ожидается дождь, местами ливень. Возможны грозы. Ветер переменный, днем - ​​западный 8–13 м / с, порывами до 15–18 м / с. Температура воздуха ночью - 13-18 градусов, днем -​​18-23 градуса.

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3 августа во многих места пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный, западный, 8–13 м / с, на взморье - до 16 м / с. Температура воздуха ночью опустится 10–15, днем ​​18–23 градуса.

В ночь на 4 августа и днем ​​во многих местах пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы. Ветер переменный, 4-9 м / с. Температура воздуха ночью - 9–14 градусов, днем - ​​18–23 градуса.