Будет дуть западный ветер, скорость ветра 5–10 м/с. Максимальная температура 16–18 градусов тепла на севере и 19–21 и даже 22 - на юге. У моря будет всего 13–15 градусов тепла. В Вильнюсе без осадков, воздух прогреется до 18–20 градусов.
В ночь на воскресенье ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами туман. Ночью будет 5–10 градусов тепла. Днем вероятность осадков снизится, после обеда местами прогнозируют грозы. Воздух прогреется до 16–21 градусов тепла, потеплеет и на взморье.
В понедельник придет новый циклон с обильными осадками, местами будут идти с грозами. Будет дуть сильный ветер. Ночью будет пасмурно, но 9–14 градусов тепла, днем 14–19, у моря 11–13 градусов тепла.
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