Погода в выходные не порадует, обещают разные перемены

Днем будет облачно с прояснениями, больше солнца ожидается на востоке страны. Местами, в основном на юге и на юго-западе страны, ожидается небольшой дождь. Днем будет 11–16 градусов тепла, на Западе и у моря 7–10 градусов тепла.
В Вильнюсе будет облачно с прояснениями, но осадков не ожидается. После обеда воздух прогреется до 13–15 градусов тепла. В тени.
В ночь на субботу с запада приблизится небольшой, но активный циклон с атмосферными фронтами. В большинстве районов пройдут сильные дожди. Ночью будет облачно, температура составит 5–10 градусов тепла.
В субботу днем циклон уйдет в Беларусь, во многих районах пройдут небольшие дожди. На большей части территории Литвы будет 11–16, у моря 8–10 градусов тепла.
В ночь на воскресенье, особенно во второй половине, погода ненадолго улучшится: ожидаются прояснения, особых осадков не ожидается. Но во второй половине ночи придет еще один циклон, будет пасмурно, а утром на западе пройдут дожди. Ночью будет сравнительно тепло - 4–9 градусов.
В воскресенье днем циклон ударит со всей силой. Один за другим будут идти атмосферные фронты, поэтому по всей Литве ожидаются осадки. После обеда усилится ветер. Днем воздух прогреется до 10–15 градусов тепла. После обеда, начиная с запада, похолодает.
В понедельник погоду в Литве обусловит юго-западная часть циклона - его холодная часть. Осадков будет меньше, они ожидаются в основном на северо-востоке страны. Усилится западный ветер: и ночью, и днем возможны порывы до 15–20 м/с, ночью у моря ветер будет еще сильнее. Температура снизится до 1–6чградусов тепла. От заморозков на поверхности почвы должен спасти сильный ветер и дождь, который пройдет днем. В понедельник будет всего 8–13 градусов тепла.