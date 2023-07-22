Погода в выходные не порадует: местами будут идти сильные дожди с грозами

Днем будет облачно с прояснениями, больше всего прояснений будет на востоке страны. Во многих районах прогнозируют кратковременные дожди с грозами. На северо-западе возможны затяжные дожди. Местами на западе и на севере осадки будут сильными. Днем будет 17–22 градусов тепла, в Жемайтии еще прохладнее.

В воскресенье погода улучшится. Ночью осадки ожидаются лишь местами. Днем небольшие дожди возможны во многих районах, однако осадки уже будут небольшими и малоинтенсивными. Местами возможны грозы. Ночью будет 10–15, на Куршской косе 17 градусов тепла, днем - 17–22 градуса выше нуля.