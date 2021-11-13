Погода в выходные испортится: ожидается изморось и дождь

Вечером более влажные облака достигнут юго-западной окраины страны. В некоторых местах пройдет небольшой дождь.

Днем ветер поменяет направление, будет умеренным. Температура будет повышаться очень неохотно, всего около 3 градусов на северо-востоке и от 4 до 5 градусов в других местах. На взморье ожидается чуть более теплый день - воздух прогреется до 6-8 градусов тепла.

В воскресенье вечером облака из смешанных осадков достигнут Литвы. К утру во многих районах будет и дождь, и изморось. Будет дуть легкий восточный ветер. Температура останется положительной и не должна опускаться ниже 0-5 градусов.

В воскресенье будет более сухо, местами пройдет небольшой дождь. Сохранится слабый восточный ветер, температура поднимется до 3-7 градусов тепла.