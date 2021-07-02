Погода в выходные дни в Литве будет жаркой

В ночь на субботу облака уйдут из Литвы, только на юго-воскоке местами пройдут небольшие дожди. После полуночи в Алитусском и Мариямпольском округе ожидается туман, к утру он рассеется. Утром будет 14-19 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная с прояснениями погода, однако осадков не ожидается. После обеда воздух прогреется до 23–28 градусов.

В ночь на воскресенье будет сухо и спокойно. Утром будет 14–19 градусов тепла. В воскресенье установится зона высокого давления, ожидается переменная облачность. Местами, в основном на северо-востоке, пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем будет 23–28 градусов тепла.

В понедельник погоду обусловит зона низкого давления. И ночью и днем местами пройдут небольшие дожди, кое-где с грозами. Утром будет 13–18, у моря 20, днем 24–29 градусов тепла.

Во вторник ночью вероятность осадков будет невелика, после обеда возможны кратковременные сильные ливни. Местами ожидаются грозы. Утром будет 15–20, днем 25–30 градусов выше нуля.