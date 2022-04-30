В ночь на воскресенье будет ясно. Осадков не ожидается. Будет холодно. На большей части страны ожидаются заморозки - 0-5 градусов мороза, на поверхности почвы местами до 8 градусов мороза. 1–4 градуса тепла ночью будет лишь кое-где на юге и у моря.
Воскресный день ясным будет на севере страны, oна юге ожидается более облачная погода. Там местами пройдут небольшие дожди. Днем воздух прогреется до 9–14 градусов.
В начале новой недели погода улучшится.
В ночь на понедельник местами на юге возможны дожди. Будет 1–5 градусов тепла. В воздухе и местами на поверхности земли ожидаются заморозки 0–5 градусов мороза. Днем ожидается переменная облачность, небольшой дождь ожидается на юге страны. Воздух уже прогреется до 11–16 градусов тепла.
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