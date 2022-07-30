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В субботу днем около южной части Балтийского моря установится зона высокого давления, она обусловит погоду в Литве.
Погода: в выходные дни по-летнему приятно будет лишь в один день
© DELFI / Josvydas Elinskas

Днем ожидается переменная облачность: утром малооблачно, а с полудня в Дзукии и Сувалькии облаков станет больше, позже облака придут на взморье. Несмотря на это дождя не ожидается. В Тельшяйском и Утенском округах будет 19-21, в Клайпеде, Паневежисе и Шяуляй 20-22, в Вильнюсе и в Каунасе 21-23 градуса тепла.

В воскресенье ожидаются перемены: придет зона низкого давления, которая принесет осадки. Ночью дожди начнутся на юге страны. Ночью будет 10-15, на севере до 8-9 градусов тепла. Днем будет дождливо, местами осадки будут очень сильными. Будет не только сыро, но и холодно, всего 16-21 градус тепла.

Дожди будут идти и в понедельник, ночью на большей части страны дожди будут очень сильные. Будет немного теплее, чем в воскресенье.

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