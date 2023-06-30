Погода в выходные дни может разочаровать

В первой половине дня будет солнечно и спокойно, позже количество облаков увеличится. После обеда местами, наибольшая вероятность на северо-востоке, пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Днем будет 23–28 градусов тепла. В Вильнюсе вероятность осадков невелика, будет 26 градусов тепла.

В субботу над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт. Ночью во многих районах пройдут дожди, местами с грозами. На западе после дождя прогнозируют туман. Ночью будет 12–17 градусов тепла. Днем на западе давление поднимется, появится солнце, вероятность дождя будет невелика. На востоке будет больше облаков, во многих районах пройдут дожди с грозами. Днем будет 20–25 градусов тепла.

В воскресенье ночью погоду обусловит небольшая зона высокого давления, вероятность осадков будет невелика. Ночью будет 9–14 градусов тепла, у моря 15–17 градусов. В воскресенье днем придет новый циклон. До конца дня небольшие дожди, местами с грозами пройдут в большинстве районов. Днем будет 19–24 градусов тепла.