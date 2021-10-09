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В выходные мы останемся под воздействием антициклона, который установится на востоке Литвы.
Погода в выходные: будет сухо и солнечно
© DELFI / Laimonas Jankauskas

Погода в ближайшие дни будет сухой, солнечной, но с более холодным воздухом тепла будет меньше. В субботу будет ясно, лишь несколько облаков появятся в западных районах. Ветер почти не будет ощущаться.Днем воздух прогреется до 10-14 градусов.

В воскресенье дождя также не будет. Ветер будет южным, слабым ночью и умеренным днем. В воскресенье ночью во многих районах ожидаются заморозки - температура упадет до 0-5 градусов мороза.

Местами температура воздуха останется плюсовой и будет колебаться в пределах 1-6, на Куршской косе похолодание будет еще меньше - будет около 8 градусов тепла. В воскресенье температура воздуха сильно не изменится и днем поднимется до 9-14 градусов.

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