Погода в выходные будет приятной, но местами возможны небольшие дожди

В ближайшие дни в Литве будет тепло. Однако антициклон стал ослабевать, во второй половине дня увеличится облачность.
В субботу будет переменная облачность. Днем облачность увеличится. Во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди, кое-где с грозами. Днем будет 22-25 градусов, на юге местами 26 градусов. В Вильнюсе после обеда пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 24-25 градусов. У моря будет солнечно, без осадков. Температура поднимется до 22-23 градусов.
В воскресенье ночью облака рассеялись. Без осадков. Ветер успокоится. Температура будет 9-14 градусов. Днем количество облаков увеличится. Местами, в основном на востоке, пройдут небольшие дожди, в основном с грозами. Днем воздух прогреется до 21-26 градусов. Вода во внутренних водоемах прогреется до 16-18 градусов, в море - 14 градусов.
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