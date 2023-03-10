Погода в выходные будет неприятная: зима ударит с новой силой

По всей стране будет облачно. В большинстве районов ожидаются осадки, в основном снег. Интенсивные осадки ожидаются на юге страны. Местами прогнозируют поземку. Вечером на юге местами пройдет ледяной дождь, ожидается гололед. Будет от 4 градусов мороза на востоке Аукштайтии до 1 градуса тепла у моря и на юге Дзукии.
В субботу ночью осадки ожидаются почти повсюду, но не такие обильные. Будет идти небольшой снег, только на юге мокрый снег и дождь. Ночью будет 0–5 градусов мороза, прогнозируют гололед.
В субботу в Литву придет активный циклон, поэтому погода 11 марта будет неприятной. Ожидаются интенсивные осадки, на западе сильные. Местами будет скользко. Местами возможна небольшая метель. Поднимется ветер. Днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на юго-востоке до 3–5 градусов тепла.
В воскресенье погоду в Литве обусловит юго-западная часть циклона. И ночью и днем местами пройдет снег, прогнозируют поземку. Будет скользко. Ожидается сильный ветер. Ночью будет 2–7 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
В ночь на понедельник пройдет небольшой только на западе страны. Днем ожидается еще один циклон, поэтому осадки ожидаются во всех районах. Будет дуть сильный ветер. Ночью будет 2–7 градусов мороза, днем 1–6 градусов тепла.
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