Погода в воскресенье будет контрастной: в одних районах град, в других - жара до 30 градусов

В понедельник ночью погода по-прежнему будет неспокойной. Во многих районах пройдут сильные ливни. Ночью будет 6-11, на юго-востоке 12-14 градусов тепла. Днем также небольшие дожди пройдут практически повсюду. Местами возможны дожди с грозами. Воздух прогреется до 17-22 градусов тепла.

Во вторник ночью будет 8-13, а днем 16-21 градус тепла, снова прогнозируют интенсивные осадки.