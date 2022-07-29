Погода: в субботу ожидается летнее тепло, в воскресенье дождя не будет только у моря

На юго-востоке будет чаще выглядывать солнце. Без осадков. Воздух прогреется до 18–23 градусов тепла.

В субботу особых перемен еще не ожидается. Ночью будет малооблачно, местами ясно. Без осадков. Утром будет 6–11 градусов тепла. Немного теплее будет на косе.

В субботу днем ожидается переменная облачность, до вечера дождя не ожидается. Воздух прогреется до 20–23, местами до 24 градусов.

В воскресенье погода изменится. Ночью, начиная с южных районов, увеличится облачность, в Литву придет южный циклон. Утром дожди пойдут на юго-востоке. Ночью будет 9–14 градусов тепла.

В воскресенье днем осадки ожидаются на большей части Литвы. Прояснения будут лишь на западе. Во многих районах будут идти сильные дожди, местами интенсивные. Больше всего осадков ожидается на востоке. У моря до вечера без осадков. Во время дождя будет 17–19, на западе 20–22 градуса тепла.

В начале следующей недели циклон продолжит шествие над страной.

В понедельник небольшие дожди пройдут во многих районах. Местами ожидаются сильные осадки. Ночью будет 12–17, а днем 18–23 градуса тепла.