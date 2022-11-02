Температура воздуха прогреется до 10-13 градусов тепла, теплее всего будет на Балтийском море. В Восточной Литве, наоборот, до полудня будет сухо, а после придут дождевые тучи. Позже всех дождь покинет Утенский уезд. Температура вокруг Каунаса и Алитуса повысится до 9-11 градусов, в Вильнюсе, Паневежисе и Утене потеплеет до 8-10 градусов.
В ночь на четверг по стране пройдут кратковременные дожди. В некоторых местах будет образовываться туман. Температура опустится до 5-10 градусов.
Днем будет облачно с прояснениями. Во многих местах, в основном в Восточной Литве, ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ветер умеренный западный. Термометры покажут 8-13 градусов тепла.
В пятницу в погоде будет преобладать вихрь высокого давления. Существенных осадков не ожидается. Ночью туман рассеется, похолодает до 2-7 градусов тепла, местами возможны легкие заморозки. Днем будет 6-11 градусов тепла.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Предложение отменить в Литве выходной идет дальше: это может быть и не 1 мая
1 мая — памятный день, но не выходной. Такие поправки...
Предупреждение для уходящих из дома жителей: несколько ошибок обходятся в десятки тысяч евро
В этом году большая часть жителей страны снова...
Арта, ПВО и бронемашины. Какие виды западного вооружения позволяют Украине наступать на россиян
Поставки военной техники и вооружения в рамках помощи...
Погода в стране распределится неравномерно: в некоторых городах ожидаются дожди
В среду в Литве ожидается облачная погода. Утро в...
Кредиты дорожают: по некоторым жителям это ударит больнее, чем шок от цен на энергоносители
Для части населения жилищные кредиты станут еще дороже,...