Погода: в скором времени тепло уйдет из Литвы

Со вторника на погоде скажется зона низкого давления, погода будет переменчивой. Ночью на востоке местами пройдут дожди. Ночью будет 2–7, днем 11–16 градусов тепла.
В среду местами пройдут небольшие дожди. Днем усилится ветер. Ночью будет 0–5, днем 10–15 градусов тепла.
В четверг ночью небольшие дожди пройдут на юго-западе страны. Днем кратковременные дожди с грозами прогнозируют по всей стране. Будет дуть сильный и порывистый западный ветер. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 14–16, в Жемайтии 11-13, а у моря 8-10 градусов тепла.
В пятницу дожди пройдут во многих районах, днем прогнозируют дожди с грозами. Ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет 8–13 градусов тепла. В конце недели будет холодно и сыро.
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