01 августа 2023 г. 09:00

Погода в начале августа не порадует: прогнозируют дожди и грозы

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Во вторник днем ожидаются дожди. До вечера они пройдут почти на всей территории Литвы. Более интенсивными осадки будут на западе, на востоке дождя может и не быть.

Местами возможны грозы. Воздух прогреется до 22-27, на западе до 19-21 градуса.

В среду с запада придет еще одна зона осадков. Дождь будет идти и ночью и днем, днем ожидаются кратковременные осадки с грозами. Ночью будет 12-17, а днем 20-25 градусов тепла.

В четверг также не удастся избежать дождя. Ночью местами, а днем почти на всей территории страны пройдут дожди. Днем местами возможны грозы. Ночь будет теплой 12-17 градусов, а днем воздух прогреется до 21-26 градусов тепла.

По мере приближения выходных особых перемен не ожидается. Будет по-летнему тепло, время от времени будут идти дожди с грозами.

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