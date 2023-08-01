Погода в начале августа не порадует: прогнозируют дожди и грозы

Местами возможны грозы. Воздух прогреется до 22-27, на западе до 19-21 градуса.

В среду с запада придет еще одна зона осадков. Дождь будет идти и ночью и днем, днем ожидаются кратковременные осадки с грозами. Ночью будет 12-17, а днем 20-25 градусов тепла.

В четверг также не удастся избежать дождя. Ночью местами, а днем почти на всей территории страны пройдут дожди. Днем местами возможны грозы. Ночь будет теплой 12-17 градусов, а днем воздух прогреется до 21-26 градусов тепла.