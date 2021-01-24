Погода: в Литву вернется снег

Кое-где ожидается гололед. Будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха - от 0 до 4 градусов тепла. Холоднее будет на юго-востоке, восточной окраине и Северной Жемайтии, теплее всего - у моря.
В ночь на понедельник ожидаются дожди. По всей стране образуется тонкий слой льда, утром будет скользко. Ветер останется таким же. Термометры утром покажут от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.
В понедельник во многих местах выпадет снег. Ветер продолжит дуть в основном с юго-запада, с юга, будет слабым. В окрестностях Вильнюса воздух прогреется от 0 градусов, во многих местах - от 1 до 3 градусов, только у моря температура поднимется до 4 градусов тепла.
Во вторник в Литве выпадет еще больше снега, и температура будет постепенно опускаться как ночью, так и днем.
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