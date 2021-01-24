aA
В воскресенье через Литву пройдет волнистый атмосферный фронт. Небо будет покрыто толстым слоем облаков. Осадки выпадут по всей стране: в основном у моря пройдут дожди, в Жемайтии и на восточных окраинах страны будет морось, а в других местах - снег.
Погода: в Литву вернется снег
© DELFI / Domantas Pipas

Кое-где ожидается гололед. Будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха - от 0 до 4 градусов тепла. Холоднее будет на юго-востоке, восточной окраине и Северной Жемайтии, теплее всего - у моря.

В ночь на понедельник ожидаются дожди. По всей стране образуется тонкий слой льда, утром будет скользко. Ветер останется таким же. Термометры утром покажут от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Статьи по теме:
Прогноз синоптиков – переменчивая погода: после теплых выходных пойдет снег  (1)

В понедельник во многих местах выпадет снег. Ветер продолжит дуть в основном с юго-запада, с юга, будет слабым. В окрестностях Вильнюса воздух прогреется от 0 градусов, во многих местах - от 1 до 3 градусов, только у моря температура поднимется до 4 градусов тепла.

Во вторник в Литве выпадет еще больше снега, и температура будет постепенно опускаться как ночью, так и днем.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Arūnas Dulkys

Свет в конце туннеля: Дулькис поделился положительной коронавирусной статистикой

Литва уже более месяца живет в условиях второго...

В Литве получены десятки сообщений о побочных действиях вакцины от COVID-19 (46)

Всего с начала вакцинации от COVID-19 было получено...

Bagažas

"Жители нашей страны знают о мигрантах довольно мало". Мигранты в Литве. Знакомство (26)

Сейчас в мире примерно 10% населения – это мигранты в...

Коронавирус в Литве: 773 новых случая, 18 человек скончались (6)

За минувшие сутки в Литве на коронавирус было...

Министры стран Балтии призывают ЕС принять санкции в отношении России за задержание участников протестов (404)

Министры иностранных дел стран Балтии осуждают...