Погода: в Литву идет система циклонов, которая принесет необычное бабье лето

„Антициклон, который принес похолодание, понемногу ослабевает, но уходит неохотно. В начале недели еще будет холодно, особенно по ночам. С запада, северо-запада идет система циклонов Герда, которая принесет в Литву потепление и дожди“, – сообщает синоптик.

В понедельник днем будет 9-14°C, прохладнее на востоке страны.

Во вторник без особых осадков, ночью и утром туманы. Ночью будет 1-5°C, на поверхности почвы заморозки до 1-4°C, на Куршской косе 6-9°C, днем 13-16°C.

В среду ночью возможны небольшие дожди, будет 6-11°C, днем 15-20°C.

В четверг ночью дожди, днем без осадков. Ночью будет 10-14°C, днем 17-20°C.

В пятницу осадки, особенно сильные днем. Ночью будет 12-15°C, днем 14-17°C.