Погода в Литве: ждут перемены и сюрпризы

В пятницу погоду также обусловит зона высокого давления.
В пятницу прогнозируют больше прояснений. Особых осадков не ожидается. Ночью местами возможен туман. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, холоднее будет в Жемайтии. Днем в тени будет 8–13 градусов тепла, только у моря всего 5–7 градусов.
В субботу местами, наибольшая вероятность на севере, пройдут небольшие дожди. Ночью будет чуть выше нуля, днем 10–15 градусов тепла. К сожалению, в воскресенье снова похолодает.
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