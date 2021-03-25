Погода в Литве: ждут перемены и сюрпризы

В пятницу погоду также обусловит зона высокого давления.

В пятницу прогнозируют больше прояснений. Особых осадков не ожидается. Ночью местами возможен туман. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, холоднее будет в Жемайтии. Днем в тени будет 8–13 градусов тепла, только у моря всего 5–7 градусов.

В субботу местами, наибольшая вероятность на севере, пройдут небольшие дожди. Ночью будет чуть выше нуля, днем 10–15 градусов тепла. К сожалению, в воскресенье снова похолодает.