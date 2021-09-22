На востоке страны все еще будет пасмурно, на западе – облачно с прояснениями. Местами возможен моросящий дождь. Температура составит 6–9 градусов тепла на востоке и 10–13 на западе страны.

В ночь на четверг над Литвой установится узкая зона высокого давления. Особых осадков не ожидается. Ночью будет 0–5, у моря - 6–8 градусов тепла. Местами заморозки до 1–3 градусов.

В четверг днем погода изменится: приблизится атлантический циклон, за ним - теплый атмосферный фронт. Во многих районах пройдут сильные дожди, особенно дождливо будет у моря. Усилится южный, юго-западный ветер, местами, особенно у моря, порывы ветра составят 15–20 м/с. Но есть и хорошая новость: ветер принесет теплый воздух, температура поднимется до 10–15 градусов тепла.

В пятницу погоду еще обусловит этот теплый циклон. Ночью прогнозируют сильный дождь, днем дожди будут идти время от времени. В первой половине ночи ветер будет южный, юго-западный, со второй сильный западный, переходящий в северо-западный, порывистый. Ночью будет 6–11 градусов тепла, никаких заморозков уже не прогнозируют. Днем воздух прогреется до 11–16 градусов тепла.