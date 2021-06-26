Погода: в Литве все еще будут идти дожди

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Сегодня погоду в Литве обусловит зона низкого давления. Ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем будет от 22 градусов тепла у моря до 27 градусов в центральной части Литвы.
В ночь на воскресенье давление начнет повышаться, ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Возможны грозы. Утром будет от 13 градусов в Жемайтии и 14–16 на большей части территории Литвы, до 17–18 у моря и на северо-востоке.
В воскресенье днем ситуация почти не изменится. После обеда во многих районах ожидаются небольшие дожди, местами с грозами. Воздух прогреется до 21–26 градуса тепла.
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