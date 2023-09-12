Погода в Литве: воздух прогреется до 29 градусов

Во вторник будет солнечно и ясно. Осадков не ожидается. Днем теплее будет на юге и на юго-востоке страны - в Варенском, Лаздийском, Вилкавишкском, Алитусском, Каунасском, Шакяйском, Таурагском районах. Там воздух прогреется до 26-28 градусов тепла. Как обычно, немного прохладнее будет у моря - 23-25 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается ясная погода, местами в небе появятся небольшие облака. Без осадков. Ночью будет 12-17 градусов. Днем на востоке страны будет солнечно, а на западе - особенно во второй половине дня - возможен небольшой дождь, кое-где ожидаются грозы. По новейшим данным, в среду днем будет 24-29 градусов тепла.