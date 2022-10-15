Погода в Литве: в ближайшие дни в страну придет более теплая воздушная масса

Область повышенного давления будет постепенно отступать в ночь на воскресенье. Облака сгустятся и прояснений будет меньше. Во многих районах пройдут дожди. Сохранится юго-восточный, южный умеренный ветер. Ночь будет достаточно теплой - воздух прогреется до 8-13 градусов.
Вызванные циклонами облака продолжат приводить к более влажной погоде в воскресенье. Во многих местах ожидаются дожди. Ветер изменит направление, будет порывистым. Несмотря на пасмурное небо и дожди, холодным день не будет – максимальная температура будет колебаться в пределах 13-18 градусов.
В ночь на понедельник ожидается кратковременный дождь, а днем осадков не обещают. Юго-западный ветер усилится, местами будет порывистым, до 15-17 м/с. Ночью будет тепло - около 7-12, а днем воздух прогреется до 13-17 градусов.
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