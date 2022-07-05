Погода в Литве: установится привычная для нашего лета температура

Воздух прогреется до 24–26, у моря будет 20–21 градус.

И в среду, и в четверг погода будет похожей - ожидается малооблачная погода, днем ожидается солнце, ночью и местами днем возможны теплые летние дожди. По ночам будет соответственно 13–15 и 12–14, днем 21–23 и 20–22 градусов тепла.