Погода в Литве: установится привычная для нашего лета температура

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В Литве прогнозируют приятную солнечную погоду, однако не без отдельных дождевых туч. Местами возможны дожди, сообщает ТВ3.
Воздух прогреется до 24–26, у моря будет 20–21 градус.
И в среду, и в четверг погода будет похожей - ожидается малооблачная погода, днем ожидается солнце, ночью и местами днем возможны теплые летние дожди. По ночам будет соответственно 13–15 и 12–14, днем 21–23 и 20–22 градусов тепла.
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